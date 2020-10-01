السعودية اليوم / مجمع الملك فيصل الطبي: أكثر من 600 زيارة نفذت ضمن مبادرة "الزيارة المرئية للمواليد"



الطائف 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس برنامج الزيارات المرئية

مكنت إدارة مجمع الملك فيصل الطبي ممثلة بإدارة تجربة المريض ضمن مبادرة "الزيارة المرئية للمواليد" خلال الـ60 يوماً الماضية, ذوي الأطفال المواليد من تنفيذ أكثر من 600 زيارة مرئية، وذلك سعياً لاستمرار رؤية ذوي المواليد لأطفالهم والاطمئنان عليهم في ظل الظروف الراهنة.

وتقوم تجربة المريض بالمجمع على خدمة المريض وتمكينه من الحصول على حقوقه حسب الإمكانيات المتاحة والسعي لتحسين جوده الرعاية الصحية المقدمة بهدف رفع مستوى رضا المرضى في المجمع.

وأوضحت رئيسة قسم تجربة المريض ببرج النساء والولادة أميرة الزهراني, أن عمل القسم يتمحور حول تمكين المراجع من التواصل مع الطبيب واستقبال الاستفسارات عن المرضى المنومين وخدمتهم هاتفيا أو حضوريا، وكذلك استقبال الشكاوى وحلها.

// انتهى //

16:40ت م

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