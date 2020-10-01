شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على الطائف .. وإنذار متقدم لـ 5 مراكز والان نبدء بالتفاصيل

هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على محافظة الطائف، شملت أحياء قروى والخالدية والمثناه والوسام والسلامة والمنطقة المركزية ومعشي ومسرة وطريق الملك فهد الدائري. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. كما اطلقت هيئة الارصاد وحماية البيئة إنذار متقدم لمحافظات و مراكز "أضم - الطائف - العرضيات - الكامل – ميسان" ومواقع أخرى عن هطول أمطار متوسطة الى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

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