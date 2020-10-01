شكرا لقرائتكم خبر عن العواد : بذل الجهود مع الجهات المعنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والان نبدء بالتفاصيل

عقدت اليوم اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، اجتماعها التاسع لهذا العام 1442هـ برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس اللجنة الدكتور عواد بن صالح العواد، وذلك عبر الشبكة الافتراضية.

كما ناقشت اللجنة ما تم رصده من مخالفات لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وأكدت أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لمحاسبة مرتكبيها، وقد تم الانتهاء بتحديد عدد من التوصيات لتكثيف الجهود والتعاون بين الجهات الحكومية.

وشدد رئيس اللجنة على أهمية بذل وتكاتف الجهود بين الجهات المعنية باللجنة لمكافحة هذه الجريمة، وبذل كافة السبل للتصدي لها، مشيدًا بالجهود المبذولة، حاثاً على بذل المزيد من الجهود والإصلاحات في هذا الملف المهم، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله -.