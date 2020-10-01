شكرا لقرائتكم خبر عن "الفضلي" يبحث مع وزير الزراعة اليمني مكافحة الجراد والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي بمكتبه اليوم، وزير الزراعة بجمهورية اليمن عثمان مجلي، وبحث الجانبان التعاون المشترك في مكافحة أسراب الجراد الصحراوي.

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