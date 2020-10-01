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فيديو.. بردية كثيفة على الطائف الآن
الدفاع المدني دعا لأخذ الحيطة والحذر
متابعات الخليج 365 - الرياض
تساقطت الأمطار الغزيرة مصحوبة بهطول البرد الكثيف على عدد من أحياء محافظة الطائف اليوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.
أمطار الطائف الآن
ووثق المواطنون بالفيديو جانبًا من الهطول الكثيف الذي شهدته الطائف، داعين الله أن يجعلها أمطار الخير والبركة.
وشملت الأمطار الغزيرة أحياء قروي والخالدية والمثناة والوسام والسلامة والمنطقة المركزية ومعشي ومسرة وطريق الملك فهد الدائري.
يذكر أنه هطلت مساء أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مركزي الهدا والشفا وبلاد طويرق ووادي ذي غزال وخماس.
الأرصاد تنبه من طقس مكة
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات أضم والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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