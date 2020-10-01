7 فوائد صحية مثبتة لتناول الشوكولاتة الداكنة

2020-10-01

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

الشوكولاتة الداكنة مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على صحتك، حيث تُصنع من بذور شجرة الكاكاو وهي إحدى أفضل مصادر مضادات الأكسدة على هذا الكوكب.

وتشير الدراسات إلى أنها يمكن أن تحسن صحتك وتقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتستعرض مقالة موقع Health Line الطبي 7 فوائد صحية يدعمها العلم للشوكولاتة الداكنة.

فوائد الشيكولاتة الداكنة

1- مغذية للغاية

تحتوي على كمية مناسبة من الألياف القابلة للذوبان ومحملة بالمعادن، وتضم

قطعة 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة على:

11 جراماً من الألياف، 67% من نسبة الحديد الموصى به يوميًا، وكذلك 58% من المغنيسيوم، و89% من النحاس، و98% من المنغنيز، كما أنها تحتوي على الكثير من البوتاسيوم والفوسفور والزنك والسيلينيوم، وكل هذه العناصر الغذائية تأتي مع 600 سعرة حرارية وكميات معتدلة من السكر.

2- مصدر قوي لمضادات الأكسدة

تعمل الشوكولاتة الداكنة كمضادات للأكسدة، وتشمل مركب البوليفينول والفلافانول، وأظهرت الدراسات أنها والكاكاو لهما نشاط مضاد للأكسدة أكثر من فاكهة العنب البري والتوت.

3- تحسن تدفق الدم وتخفض ضغط الدم

يمكن للفلافانول الموجود فيها أن يحفز بطانة الشرايين لإنتاج أكسيد النيتريك الذي تتمثل إحدى وظائفه في إرسال إشارات إلى الشرايين للاسترخاء، مما يقلل من مقاومة تدفق الدم وبالتالي يقلل من ضغط الدم.

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4- تقلل الكوليسترول الضار

وجدت دراسة أن مسحوق الكاكاو يقلل بشكل كبير من نسبة الكوليسترول الضار LDL بل ويزيد أيضًا من معدل الكوليسترول الجيد HDL.

5- تقلل من مخاطر أمراض القلب

المركبات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تحمي الفرد من ضرر الكولسترول الضار فهو على المدى الطويل يسبب مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وبالتالي فالشيكولاتة الداكنة تقيه من هذا الخطر.

وتظهر الدراسات القائمة على الملاحظة انخفاضًا حادًا في مخاطر الإصابة بأمراض القلب بين أولئك الذين يستهلكون كمية كبيرة من الشوكولاتة الداكنة، ووجدت إحداها أُجريت على 470 رجلاً مسنًا أن الكاكاو يقلل من خطر الوفاة من أمراض القلب بنسبة هائلة وصلت إلى 50%.

6- تحمي بشرتك من الشمس

تحمي مركبات الفلافونول من أضرار أشعة الشمس، وتحسن تدفق الدم إلى الجلد وتزيد من ترطيبة البشرة، لذلك إذا كنت تخطط لقضاء إجازة على الشاطئ، ففكر في تناول الشوكولاتة الداكنة في الأسابيع والأشهر السابقة.

7- تحسن وظائف الدماغ

أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على متطوعين أصحاء أن تناول الكاكاو الذي يحتوي على نسبة عالية من الفلافانول لمدة خمسة أيام حسَن من تدفق الدم إلى الدماغ.

وقد يحسن الكاكاو بشكل ملحوظ الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن، وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مواد منبهة مثل الكافيين والثيوبرومين، والتي قد تكون سببًا رئيسيًا في قدرتها على تحسين وظائف المخ على المدى القصير.

وفي النهاية، نوه موقع Health Line أن هناك أدلة كثيرة على أن الكاكاو يمكن أن يوفر فوائد صحية قوية لكن هذا لا يعني تناول الكثير من الشوكولاتة الداكنة، ويجب اختيارها بعناية فالكثير منها في السوق غير صحي.

وتابع: يجب اختيار المواد عالية الجودة، وأن تحتوي على 70% فأكثر من الكاكاو، مضيفًا: تحتوي الشوكولاتة الداكنة عادةً على بعض السكر لكن بكميات صغيرة وكلما كانت الشوكولاتة أغمق قل السكر الذي تحتوي عليه.





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