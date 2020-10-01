شكرا لقرائتكم ضبط وإغلاق 3 أحواش مخالفة لإعادة تدوير الإسفنج في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-01 ضبط وإغلاق 3 أحواش مخالفة لإعادة تدوير الإسفنج في جدة متابعات الخليج 365 - الرياض ضبطت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة مواقع عشوائية عبارة عن ثلاثة من الأحواش المخالفة تستخدم لحرق وإعادة تدوير الإسفنج حيث جرى إتلاف 182 من المراتب المصنعة وإغلاق المواقع المضبوطة. Advertisements جاء ذلك خلال حملة مشتركة مع شرطة جدة ممثلة في الضبط الميداني في حي القوزين جنوب المحافظة. وأوضح رئيس بلدية المليساء راضي بن عاطي الصحفي أن الحملة المشتركة أسفرت عن إتلاف251 من المخلفات المستخدمة في عمليات التصنيع والتخزين والتحفظ على 16 من المعدات المستخدمة لتدوير وتعبئة المراتب مشيراً إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على صاحب العلاقة.

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط وإغلاق 3 أحواش مخالفة لإعادة تدوير الإسفنج في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.