

عدن 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس قطاع الإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية في عدن شحنة جديدة من المساعدات الطبية الخاصة بمجابهة فيروس

وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود المركز المتواصلة في تقديم العون الإغاثي الطبي ورفد قطاع الإمداد الدوائي بالوزارة بالأدوية والمستلزمات الطبية ومحاليل الغسيل الكلوي، وكذلك تقديم شحنات المساعدات الطبية الخاصة بفيروس كورونا لجميع المحافظات اليمنية.

// انتهى //

14:11ت م

0087



عدن 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واسسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس قطاع الإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية في عدن شحنة جديدة من المساعدات الطبية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود المركز المتواصلة في تقديم العون الإغاثي الطبي ورفد قطاع الإمداد الدوائي بالوزارة بالأدوية والمستلزمات الطبية ومحاليل الغسيل الكلوي، وكذلك تقديم شحنات المساعدات الطبية الخاصة بفيروس كورونا لجميع المحافظات اليمنية.// انتهى //14:11ت م0087

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم الصحة اليمنية شحنة جديدة من المساعدات الطبية لمجابهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.