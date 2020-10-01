

مكة المكرمة 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

اطلع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على الاستعدادات القائمة لاستقبال الزوار في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين.

واستمع معاليه إلى شرح مفصل عن البروتوكولات الوقائية المتّبعه لاستقبال الزوار في المجمع والمعرض.

وأكد الدكتور السديس أنه انطلاقاً من خطة الرئاسة /٢٠٢٤ / فإن من أهم معالم تدشين الخطة تحويل المعلم إلى معلم حضاري، واهتمامها بالتحول الرقمي والتطبيقات الذكية للمجمع والمعرض.

وبين أن المجمع والمعرض مقبلان على نهضة كبيرة وتوسع مكاني، مُقترِحاً أن ينشأ بجوار المعرض متحف خاص بالمسجد الحرام يحتوي على مقتنياته .

وأشاد معاليه خلال مشاركته في حياكة كسوة الكعبة المشرفة بالجهود المبذولة من قبل منسوبي وكالة شؤون كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، وحثهم على بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة.

// انتهى //

14:11ت م

0086





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور السديس يزور مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.