رياضي / رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم تقرر عدم معاقبة نيمار في مباراة مارسيليا



باريس 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

استبعدت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم معاقبة لاعب فريق باريس سان جيرمان البرازيلي

وأعلنت الرابطة أن لجنة الانضباط تفتقر للمعلومات الكافية بشأن ما زُعم من تعليقات عنصرية تمت بين نيمار والفارو جونزاليس لاعب مارسيليا.

وكان قد تم طرد اللاعب بسبب الاعتداء على جونزاليس الذي اتهمه فيما بعد بالعنصرية في أرض الملعب يوم 13 سبتمبر الماضي.

وأوقفت لجنة الانضباط نيمار مباراتين على الفور بعد الحادثة، وسيخضع للمراقبة في مباراة قادمة.

// انتهى //

14:08ت م

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باريس 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واساستبعدت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم معاقبة لاعب فريق باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار بسبب سلوكه خلال مباراة أقيمت الشهر الماضي ضد فريق أولمبيك مارسيليا.وأعلنت الرابطة أن لجنة الانضباط تفتقر للمعلومات الكافية بشأن ما زُعم من تعليقات عنصرية تمت بين نيمار والفارو جونزاليس لاعب مارسيليا.وكان قد تم طرد اللاعب بسبب الاعتداء على جونزاليس الذي اتهمه فيما بعد بالعنصرية في أرض الملعب يوم 13 سبتمبر الماضي.وأوقفت لجنة الانضباط نيمار مباراتين على الفور بعد الحادثة، وسيخضع للمراقبة في مباراة قادمة.// انتهى //14:08ت م0085

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