شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 492 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 1 أكتوبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 492 إصابة جديدة للمرة الأولى منذ أشهر في المملكة.

Advertisements وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا. وأكدت أن حالات التعافي بلغت 592 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 492 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.