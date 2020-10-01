شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القضاء الإداري يوافق على تعيين 16 قاضياً بديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل

برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عقد مجلس القضاء الإداري يومي الاثنين والثلاثاء 11 - 12 / 2 / 1442هـ , جلسته عن بعد عبر برنامج إدارة الإلكتروني، وذلك بحضور أعضاء المجلس.

وأوضح مساعد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات، حيث وافق المجلس على ترقية ثمانية وثلاثين قاضيًا على مختلف الدرجات القضائية، وتعيين ستة عشر قاضيًا في عدد من محاكم ديوان المظالم.

وأضاف الأحيدب، أن المجلس قرر ندب مجموعة من أصحاب الفضيلة القضاة إلى عددٍ من المحاكم، وإعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في مختلف محاكم ديوان المظالم المنتشرة على مستوى مناطق المملكة.