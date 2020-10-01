اخبار السعوديه

مجلس القضاء الإداري يوافق على تعيين 16 قاضياً بديوان المظالم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القضاء الإداري يوافق على تعيين 16 قاضياً بديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل

برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عقد مجلس القضاء الإداري يومي الاثنين والثلاثاء 11 - 12 / 2 / 1442هـ , جلسته عن بعد عبر برنامج إدارة الإلكتروني، وذلك بحضور أعضاء المجلس.

وأوضح مساعد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات، حيث وافق المجلس على ترقية ثمانية وثلاثين قاضيًا على مختلف الدرجات القضائية، وتعيين ستة عشر قاضيًا في عدد من محاكم ديوان المظالم.

وأضاف الأحيدب، أن المجلس قرر ندب مجموعة من أصحاب الفضيلة القضاة إلى عددٍ من المحاكم، وإعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في مختلف محاكم ديوان المظالم المنتشرة على مستوى مناطق المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس القضاء الإداري يوافق على تعيين 16 قاضياً بديوان المظالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا