شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين: غسل المسجد الحرام 10 مرات يوميًا والان نبدء بالتفاصيل
و تعقيم جميع العربات، كما تم تركيب أجهزة تعقيم للسلالم الكهربائية، وتركيب أجهزة تعقيم الأيدي بمداخل المسجد الحرام، بالإضافه إلى تعقيم أنظمة التكييف بالأشعة فوق البنفسجية وتنظيف فلاتر الهواء ( 9 ) مرات يومية على ( ۳ ) مراحل، وتعطير وتطييب المسجد الحرام وأروقته على مدار الساعة، جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي لاستعراض الخطة التنفيذية لموسم العمرة.
وقال وكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام: "تحرص الرئاسة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في موسم العمرة بعد صدور التوجيه السامي والذي يشدد على حفظ النفس قبل كل شيء".
واضاف، تعمل الرئاسة وفق خطة معدة ومجهزة لاستقبال المعتمرين، مجندة ما يزيد عن ألف موظف للحفاظ على سلامة العمار من بداية المناسك وحتى الخروج من الحرم الشريف بحفظ الله.
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