شكرا لقرائتكم خبر عن «حالتك غير».. «الصحة»: أعراض كورونا تختلف من شخص لآخر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت "الصحة" عبر تصاميم "إنفو جرافيك" نشرته في حسابها الرسمي على تويتر ومنصتها التوعوية #عش بصحة أن أعراض فيروس كورونا وشدتها تختلف من شخص لآخر، وأن لكلّ شخص تجربةَ إصابةٍ مختلفة.
وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها وزارة الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خِدْماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخِدْمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخِدْمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
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