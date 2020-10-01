شكرا لقرائتكم خبر عن 52 خيمة لمتضرري السيول و الفيضانات في السودان والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية على المتضررين من السيول والأمطار التي اجتاحت جمهورية السودان الشقيقة مؤخرًا، ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -. حيث قام فريق المركز أمس بتوزيع 52 خيمة في محلية الدامر بولاية نهر النيل السودانية، استفاد منها 312 فردًا. ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

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