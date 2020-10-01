stc : مكالمات دولية مجانية للكويت لتيسير العزاء في الشيخ صباح

2020-10-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

لتيسير العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله -، وتعزيزاً لمسؤوليتها تجاه عملائها؛ أعلنت stc عن تقديمها مكالمات لامحدودة من المملكة العربية السعودية إلى جميع الشبكات في دولة الكويت ولمدة 3 أيام.

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كما ستكون هذه البادرة متاحة لجميع عملاء المفوتر وسـوا وجوّي وبشكل تلقائي ابتداءً من 2 أكتوبر 2020م الساعة 12:00 صباحًا إلى 4 أكتوبر 2020م الساعة 11:59 مساءً.

وتأتي مبادرة stc تضامناً وتعزية ومشاركة للأشقاء في دولة الكويت لفقدهم لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومن منطلق مسؤوليتها تجاه عملائها وتخفيفاً لأحزانهم في المملكة والكويت، ولفتح المجال لمزيد من حركة التواصل مع الكويت من مختلف مناطق المملكة مواساة ودعماً في هذا المصاب الجلل، إلى جانب سعيها إلى تقديم خدمات ترقى لمستوى تطلعات عملائها.



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