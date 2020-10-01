- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية تمهل منسوبي المساجد 5 أيام لتحديث ورفع البيانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الشؤون الإسلامية تمهل منسوبي المساجد 5 أيام لتحديث ورفع البيانات
بدءاً من الأحد المقبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خمسة أيام بدءاً من يوم الأحد المقبل السابع عشر من شهر صفر الجاري 1442هـ ولمدة خمسة أيام، لاستكمال تحديث ورفع البيانات عبر بوابة الوزارة الإلكترونية لجميع منسوبي المساجد (خطيب ــ إمام ــ مؤذن ــ خادم)، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة في إطار الحرص على تقديم أفضل الممارسات وتقديم الخدمات إلكترونياً لمواكبة التحول الرقمي 2020.
تحديث بيانات منسوبي الشؤون الإسلامية
جاء ذلك في تعميم صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية لجميع فروعها والإدارات المرتبطة بها بمناطق المملكة بالتأكيد على منسوبي المساجد بضرورة رفع بياناتهم وتحديثها على البوابة الإلكترونية للوزارة بمدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ صدور التعميم، حتى تستمر الخدمات المقدمة للمنسوبين بما في ذلك المكافئات المالية.
الرقي بمستوى الخدمات المقدمة
وأوضحت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات أن هذه الخطوات تهدف إلى الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لمنسوبي المساجد بالمملكة ومواكبة التحول الرقمي، داعية منسوبي المساجد إلى سرعة رفع بياناتهم وتحري الدقة في ذلك، وفي حال الحاجة إلى المساعدة يمكن التواصل على الرقم الموحد 1933، أو بالتواصل على الدعم الفني عبر الإيميل الموجود بالبوابة الإلكترونية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية تمهل منسوبي المساجد 5 أيام لتحديث ورفع البيانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.