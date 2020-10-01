الإسكان تكشف سبب تأخير الدعم السكني

2020-10-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الإسكان عن سبب تأخير صرف الدعم السكني للمستفيدين عن شهر أكتوبر الجاري.

وقال حساب العناية بالمستفيدين في الوزارة ردًا على العديد من الاستفسارات إنه يتم إيداع الدعم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حسم القسط.

رفع شكوى إلى الإسكان

وأوضحت الوزارة أنه في حال لم يتم الإيداع يمكن رفع شكوى عبر رابط موقع سكني وستكون تفاصيل الطلب لدى الإدارة المعنيّة.

وتابعت أنه يمكن معرفة تاريخ الدعم ومبلغ الدعم عن طريق الدخول إلى بيانات الحساب في المستشار العقاري.

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وفي سياق متصل قالت العناية بالمستفيدين : إن الوزارة تدعم المستفيد عن طريق الممولين ومن يكون راتبه 14 ألف ريال وأقل تتحمل عنه الوزارة الفوائد المترتبة على 500 ألف، ومن يكون أكثر من 14 ألف تتحمل عنه جزء من الفوائد.

طريقة التسجيل في خدمة المستشار العقاري

ويمكن التسجيل في خدمة المستشار العقاري عبر ست قنوات رئيسية هي : الموقع الإلكتروني أو التطبيق الهاتفي الخاص بالصندوق العقاري، وزيارة المستفيد لأحد فروع الصندوق الـ 35 المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة، وزيارة المعارض والفعاليات التي يقيمها الصندوق العقاري في المراكز التجارية بين فترة وأخرى، ومواقع مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء وفلل وزارة الإسكان، بالإضافة إلى التوجه إلى مكاتب الوساطة العقارية، أو الاتصال على مركز العناية بالمستفيدين (199088).

تحليل حالة المستفيد الائتمانية

وكان صندوق التنمية العقارية دشن خدمة المستشار العقاري بهدف عمل تحليل شامل لحالة المستفيد الائتمانية، وتعريفه بخيارات وحلول التمويل العقاري المتوفرة لدى الجهات التمويلية قبل توجهه إليها، الأمر الذي من شأنه مساعدة المستفيد في عملية اتخاذه القرارات المناسبة بالإضافة إلى زيادة مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.





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