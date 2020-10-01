الحقيل يطور 12 قطاعًا تخدم 80% من سكان المملكة بمقترحات المواطنين

2020-10-01

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - الرياض

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تماشياً مع توجهات رؤية ولي العهد في تحسين مستوى جودة الحياة وتعزيز مكانة المدن السعودية والمشهد الحضري العام لها؛ أطلق وزير البلدية والشؤون القروية المكلف ماجد الحقيل مشروع تحسين بيئة الأعمال التجارية والذي يتمحور حول 12 قطاعًا تجاريًا.

وتمثل هذه القطاعات 20% من النشاطات التجارية التي يتعامل معها 80% من سكان المملكة حيث سيتم تحديث اشتراطاتها ولوائحها.

ويهدف الوزير الحقيل إلى تطوير جودة الخدمة المقدمة إلى متابعات الخليج 365 والمقيم وتحسين المشهد الحضري للمدن بالشراكة مع القطاع الخاص والمواطنين حيث تم عقد اجتماعات مع العديد من رجال الأعمال لقطاعات متعددة شاركت فيها مجالس الغرف التجارية لتطوير اللوائح والاشتراطات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال وطرح مسودات الاشتراطات عبر موقع بلدي لاستقبال آراء المواطنين والمقيمين ومقترحاتهم لكل نشاط من الأنشطة المستهدفة ضمن المشروع.

الجدير بالذكر أن الوزير ماجد الحقيل اعتمد مؤخراً التغيير على لائحة الاشتراطات البلدية لنشاطي الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي والتي شملت عدة تحديثات على أن تكون هناك فترة سماح تمتد حتى شهر صفر لعام 1443هـ. لتطبيق اللوائح.



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