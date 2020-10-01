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ضبطت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، خلال حملة مشتركة مع الضبط الميداني بشرطة جدة بحي القوزين جنوب المحافظة، مواقع عشوائية؛ عبارة عن ثلاثة من الأحواش المخالفة تستخدم لحرق وإعادة تدوي الأسفنج، حيث جرى إتلاف 182 من المراتب المصنعة وإغلاق المواقع المضبوطة.
وأوضح رئيس بلدية المليساء راضي بن عاطي الصحفي، أن الحملة المشتركة أسفرت عن إتلاف 251 من المخلفات المستخدمة في عمليات التصنيع والتخزين والتحفظ على 16 من المعدات المستخدمة لتدوير وتعبئة المراتب، مشيراً إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على صاحب العلاقة.أمانة محافظة جدة
01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 02:56 PM
ضمن حملة مشتركة مع الشرطة بحي القوزين.. وتم تطبيق الجزاءات والغرامات
ضبطت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، خلال حملة مشتركة مع الضبط الميداني بشرطة جدة بحي القوزين جنوب المحافظة، مواقع عشوائية؛ عبارة عن ثلاثة من الأحواش المخالفة تستخدم لحرق وإعادة تدوي الأسفنج، حيث جرى إتلاف 182 من المراتب المصنعة وإغلاق المواقع المضبوطة.
وأوضح رئيس بلدية المليساء راضي بن عاطي الصحفي، أن الحملة المشتركة أسفرت عن إتلاف 251 من المخلفات المستخدمة في عمليات التصنيع والتخزين والتحفظ على 16 من المعدات المستخدمة لتدوير وتعبئة المراتب، مشيراً إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على صاحب العلاقة.
، بلدية مليساء جدة تُغلق 3 أحواش مخالفة لإعادة تدوير الأسفنج ،
المصدر : الخليج 365
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