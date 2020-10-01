محمد بن مسعود - الدمام - وضع حجر الأساس لها بتكلفة تتجاوز 3 مليارات ريال بمحافظة ‎ينبع والهيئة الملكية أكد أمير منطقة ‎المدينة المنورة ‎الأمير فيصل بن سلمان‏ دعم حكومة ‎خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وحرصها على توفير سُبل العيش الكريم وتحقيق الرفاه للمواطنين..

جاء ذلك خلال تدشينه ووضع حجر الأساس لحزمة من المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة ‎ينبع والهيئة الملكية بتكلفة تتجاوز 3 مليارات ريال ريال. موضحًا أهمية تحقيق العمل التكاملي بين مختلف القطاعات الحكومية وتعزيز الشراكة مع ‎#القطاع_الخاص لإنجاز الأعمال المجدولة على خارطة المشاريع التنموية بمنطقة ‎#المدينة_المنورة وفقاً للمحددات الزمنية المعتمدة لضمان تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.أمير منطقة ‎المدينة المنورة ‎ الأمير فيصل بن سلمان

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 02:45 PM وضع حجر الأساس لها بتكلفة تتجاوز 3 مليارات ريال بمحافظة ‎ينبع والهيئة الملكية Advertisements "أمير المدينة" يدشن عددًا من المشاريع ويؤكد حرص الحكومة على رفاه المواطن "أمير المدينة" يدشن عددًا من المشاريع ويؤكد حرص الحكومة على رفاه المواطن أكد أمير منطقة ‎المدينة المنورة ‎الأمير فيصل بن سلمان‏ دعم حكومة ‎خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وحرصها على توفير سُبل العيش الكريم وتحقيق الرفاه للمواطنين..

جاء ذلك خلال تدشينه ووضع حجر الأساس لحزمة من المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة ‎ينبع والهيئة الملكية بتكلفة تتجاوز 3 مليارات ريال ريال. موضحًا أهمية تحقيق العمل التكاملي بين مختلف القطاعات الحكومية وتعزيز الشراكة مع ‎#القطاع_الخاص لإنجاز الأعمال المجدولة على خارطة المشاريع التنموية بمنطقة ‎#المدينة_المنورة وفقاً للمحددات الزمنية المعتمدة لضمان تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها. الكلمات المفتاحية

، "أمير المدينة" يدشن عددًا من المشاريع ويؤكد حرص الحكومة على رفاه المواطن ،

المصدر : الخليج 365

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