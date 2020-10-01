شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك سعود الطبية تحذر من خطورة لدغات النمل على الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، على خطورة التأثيرات الصحية الناتجة عن لدغات النمل الأسود على الاطفال.

وأوضحت أن الرضع وصغار السن أكثر عرضة للدغات النمل، كونهم يقضون معظم الأوقات في اللعب على الأرض في أرجاء المنزل.

وبين استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية الدكتور عمر الزمر، أن أعراض لدغات النمل الأسود يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرا بدءًا من أعراض الحساسية الخفيفة إلى نوبة حساسية شديدة “صدمة الحساسية”.

وأشار إلى ضرورة مراجعة أقرب قسم طوارئ في حال ظهرت على الطفل أعراض شديدة مثل التورم او الاحمرار الشديد، أو أية أعراض تنفسية مصاحبة.