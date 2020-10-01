شكرا لمتابعة خبر عن نزار باهبري يكشف سبب تأخر علاجه من فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، بأن سبب تأخر علاجه من فيروس كورونا، الذي أصيب به منذ أسابيع، بأنه توقع أنه مصاب بفيروس آخر.

و قال باهبري، عبر «تويتر»، بإنه «عند إصابتي بكورونا تأخر العلاج؛ لأني كنت أعتقد أنه فيروس غير كورونا، مشيرا وأني لم أشعر بأي أعراض غير ارتفاع درجة الحرارة لمده ٤ أيام، ولا أعراض أخرى، وهذا ما أخر التشخيص والعلاج".

وتابع الدكتور باهبري، إلى أن كل حالة تختلف عن الأخرى ناصحًا بأن أفضل طريقة للحسم- بدلًا من الشك- هو الذهاب لعمل المسحة، موضحا بأن حالات كورونا تختلف من شخص لآخر، وأن المسحة هي الوحيدة التي تحسم الإصابة من عدمها بفيروس كورونا.