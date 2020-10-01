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مطار الملك فهد الدولي يعتذر عن انقطاع التيار الكهربائي

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

اعتذر مطار الملك فهد الدولي بالدمام، اليوم الخميس، عن انقطاع التيار الكهربائي عن المطار.

واوضح المطار أن الإنقطاع كان مؤقتًا، ولم يؤثر على حركة الطيران والساحة الجوية.

وأكد مطار الملك فهد الدولي أن إنقطاع التيار لم يؤثر على حركة الطيران والساحة الجوية، حيث عاد التيار الكهربائي لحالته الطبيعية.

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