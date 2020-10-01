اقتراب موعد افتتاح جسر السكة الحديد بطريق الرياض- الأحساء

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): أكد مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، عن قرب موعد افتتاح الجسر المتقاطع مع خط السكة الحديدية بطريق الرياض ــ الأحساء. أكد مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، عن قرب موعد افتتاح الجسر المتقاطع مع خط السكة الحديدية بطريق الرياض ــ الأحساء. وكان فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، قد بدأ في الأعمال التطويرية للجسر في 2018، عند مدخل محافظة الأحساء، حيث تمت إزالة الجسر وإعادة إنشائه مرة أخرى مع توسعته ليصبح 4 مسارات في الاتجاهين. الجدير بالذكر أن تكلفة أعمال التطوير بلغت نحو ٢٥ مليون ريال.

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