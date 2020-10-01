شكرا لمتابعة خبر عن البلديات تشدد على عدم حفظ التميس والفول في أكياس بلاستيك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نفذت وكالة البلديات، حملة موسعة على أفران بيع التميس والفول بمكة المكرمة، للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإشتراطات الصحية وتفعيل الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس نفذت وكالة البلديات، حملة موسعة على أفران بيع التميس والفول بمكة المكرمة، للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإشتراطات الصحية وتفعيل الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وشددت وكالة البلديات على التقيد بعدم استخدام أكياس البلاستيك أو قطع الكرتون الملوثة مع الالتزام باستخدام الأطباق الورقية النظيفة لحفظ أقراص التميس. كما شددت على منع تعبئة الفول في الصحون والأكياس البلاستيكية، واستبدالها بالقصدير، مشيرة إلى أنه في حال ضبط تجاوزات سيتم إتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

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