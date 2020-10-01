الخارجية تعلن تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية و سفارة دولة فلسطين لدى الأردن اليوم الخميس، عن تسيير رحلة إجلاء جديدة للمملكة العربية السعودية يوم الخميس القادم الموافق ٨/١٠/٢٠٢٠ .

وأضاف فريق العمل المختص بالوزارة، أنه سيقوم بتنظيم مجموعة واتساب للتواصل مع جميع المواطنين الذين سجلوا على المنصة للسفر إلى السعودية، وذلك بهدف تنظيم وترتيب جميع الإجراءات النهائية اللازمة لسفرهم على متن هذه الرحلة .

وطلبت الوزارة من جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية ممن لم يسجلوا على منصة الوزارة المبادرة للاتصال بمسؤول ملف المغادرين محمد شقورة، على الرقم التالي ٠٠٩٧٢٥٩٢٠٣٠٢٨٨

ونوه الفريق إلى أنه يجب على جميع المواطنين المرشحين للسفر الى السعودية التأكد من صلاحية جميع وثائقهم الثبوتية وإقاماتهم التي تمكنهم من دخول الأراضي السعودية وعليه يطلب الفريق أيضاً من المواطنين مراجعة الإعلان السابق أدناه

وفيما يلي نص الإعلان كما وصل وكالة سوا الإخبارية :

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إعلان هام للإخوة المواطنين القادمين إلى المملكة العربية السعودية..

تفيد سفارة دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية أن على الإخوة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية ضرورة اتباع النظم والتعليمات التي أقرتها الجهات المختصة بالمملكة وضرورة التقيد بها على النحو التالي:

١- أن تكون تأشيرات الخروج والعودة أو العمل أو الزيارة أو الإقامة سارية المفعول والتأكد من ذلك عبر منصتيّ (أبشر ومقيم) قبل التوجه إلى المطارات.

٢- يجب على جميع القادمين ولكل الأعمار تقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فايروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق خارج المملكة خلال ٤٨ ساعة من وقت إجراء الإختبار حتى وقت الوصول.

٣- سيخضع جميع القادمين للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة يومين من تاريخ الوصول للمملكة مع إجراء فحص PCR بعد انتهائها مباشرةً، وفي حال عدم الفحص يستمر الحجر الصحي المنزلي لمدة سبعة أيام.

٤- على جميع القادمين ضرورة تثبيت تطبيقيّ ( تطمن و توكلنا) والتسجيل فيهما من خلال Apple store أو Google play.

وعليه نرجو من كافة الإخوة القادمين إلى المملكة العربية السعودية ضرورة التقيد والإلتزام بالتعليمات السابقة.

مع تمنياتنا لكم بقدومٍ آمن وسالم.