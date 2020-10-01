صندوق دراية ريت يُقرر توزيع أرباح بقيمة 21.9 مليون ريال عن الربع الثالث 2020

أعلنت شركة دراية المالية السعودية، اليوم الخميس، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات "صندوق دراية ريت" عن فترة الاستحقاق للربع الثالث من 2020 .

وأوضحت الشركة في إعلان لها، أن توزيع الأرباح سيكون نقدي، مشيرةً إلى أن فترة استحقاق الأرباح ستكون أحقية التوزيعات النقدية عند نهاية يوم التداول 15/10/2020م "تاريخ الاستحقاق"، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي الأرباح الموزعة هو 21,930,435 ريال سعودي، وعدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 107507035.

وبينت الشركة، أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة (ريال)0.204، ونسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة % 2.04، نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول %% 2.21، كما أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ1441-11-09 الموافق 2020-06-30. وفق ما أورد موقع "مباشر السعودية".

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كما وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم1442-02-28 الموافق 2020-10-15

وذكرت أن تاريخ دفع التوزيعات سيتم دفع التوزيعات خلال 21 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، والذي سيوافق تاريخ 15/11/2020م.

وجدير بالذكر أن يذكر مدير الصندوق، مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.