«الزكاة والدخل» توضح موقف «ضريبة فاتورة الكهرباء وإيجار سكن العمال»

الهيئة: خصم المصروفات في الإقرار..
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، حقيقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على فاتورة الكهرباء وإيجار السكن للعمال، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل فاتورة الكهرباء للمحل التجاري تدخل ضمن فاتورة المشتريات بالزكاة ؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» قائلًا: «عزيزي العميل، في حال كان المقصود ضريبة القيمة المضافة، يمكن للشخص الخاضع للضريبة خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي، ويمكنك الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات عبر الرابط التالي(اضغط هنا)».
وأضاف: «يمكن للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تم تكبدها عند شراءه للسلع والخدمات من أجل القيام بنشاط اقتصادي ويتم إدراج المصروفات الخاضعة للضريبة في الإقرار الضريبي في بند المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية».
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