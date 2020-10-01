منصة مدرستي.. وزارة التعليم تحدد 4 طرق لتقييم الطلاب

حددت وزارة التعليم طرق تقييم الطالب في منصة مدرستي التعليمية، ضمن سلسلة من التوضيحات، كذلك تم الكشف عن أدوات الطالب وطريقة أداء الاختبارات، بعد تسجيل الدخول بمنصة مدرستي.

كما أوضحت وزارة التعليم خطوات عمل الوجبات المدرسية، التي سيقوم المعلم بطلبها خلال عمليات التفاعل والنقاش عبر حضور الفصول الافتراضية التي سيُنشئها من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز.

تقييم الطلاب بمنصة مدرستي

وأوضحت وزارة التعليم ، أنه عبر طرق التقييم المتاحة سيتمكن الطالب من الاطلاع على أدائه عبر خدمة التقارير والإحصائيات، وهو ما يتاح لولي الأمر كذلك لمتابعة مستوى أبنائه ومدى استيعابهم وتحصيلهم الدراسي، والتواصل مع القيادات المدرسية والمعلمين.

وفي ظل الحرص على أن يتم تحقيق أفضل استفادة من تلك التقنيات لإنجاح المنظومة والتغلب على الظروف الاستثنائية، وحددت وزارة التعليم، آلية التقييم للطلاب التي سيتم الاعتماد عليها عبر أدوات منصة مدرستي في نظام التعليم الإلكتروني عن بُعد والتي تم تحديدها في 4 طرق تتمثل في:

- الاختبارات الدورية الإلكترونية التي سيرفعها المعلم على منظومة التعلم عن بُعد.

- مشاركة الطالب ونقاشاته مع معلمه وأقرانه والالتزام بقواعد السلوك الرقمي في التعامل.

- الأنشطة والوجبات التي سيقوم بها الطالب.

- الالتزام بحضور الفصول الافتراضية وفق جدول الحصص الدراسية.

الاختبارات والوجبات على مدرستي

وأتاحت وزارة التعليم أدوات التعلم الإلكتروني للطلبة وتلك للمعلمين، ومنها يمكن التواصل وتنفيذ الأنشطة التعليمية التي سيتولى المعلّم إعدادها ووضعها على المنصة لطلابه، سواء كانت متزامنة أو غير متزامنة.

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وتشمل أدوات منصة مدرستي حل الواجبات والدخول في المناقشات مع منسوبي التعليم، واستخدام البريد الإلكتروني في المشاركة الفعّالة، والاستفادة من المصادر التعليمية المتاحة والتي تشمل شروحات عبر الفيديو والمصادر ثلاثة الأبعاد، كما يتاح تقنيات مايكروسوفت أوفيس 365 وغيرها من التقنيات التي وفرتها الوزارة خاصة في تعلم الإنجليزية والرياضيات.

مميزات منصة مدرستي

وكشفت وزارة التعليم عن عدد من المميزات التي تتمتع بها منصة مدرستي وتحقق الاستفادة والحماية للطلاب بل ومن الممكن أن تجعلها تتفوق على الطريقة التقليدية في التعليم وهي:

- محاكاة واقع الحياة المدرسية بتفاصيلها من مواعيد حصص والالتزام بجدول وإمكانية التواصل مع المدرس وأيضًا أداء المهام المدرسية والاختبارات الدورية وكذلك الامتحانات النهائية.

- توفر المنصة الالكترونية كافة الخدمات التعليمية التي من الممكن أن يحتاج إليها كل من الطالب والمعلم.

- تتيح المنصة لأولياء الأمور امكانية المتابعة الدورية لأبنائهم في الدراسة وكذلك امكانية التواصل مع المدرسين مباشرةً.

- تقسيم الطلاب لفصول دراسية ولكل فصل الجدول الدراسي والطلاب والمعلمين خاصتهم.

- تفادي حدوث التجمعات لكل من الطلبة والمدرسين وجميع العاملين بالمدارس بالمملكة العربية السعودية مما يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستمر حتى تمر الأزمة.

- مناقشة الطلاب للمعلمين ولبعضهم البعض أيضًا بسهولة.

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