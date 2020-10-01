بالفيديو.. الاستشاري «الزهراني» يحذر السعوديين من عمليات التجميل بتركيا

حذر استشاري جراحة التجميل الدكتور خالد الزهراني، من إجراء عمليات تجميل في تركيا، مثل زرع الشعر وشفط الدهون، بسبب الأخطاء الطبية الكثيرة التي أدت إلى مضاعفات خطيرة.

وقال الزهراني خلال استضافته في برنامج «الراصد» المذاع على قناة «الإخبارية»: إن التسويق التركي لإجراء عمليات التجميل نشط وقوي جدًا بالمملكة؛ حيث استغلوا مواقع السوشيال ميديا في التسويق لعياداتهم التجميلية.

وأشار إلى أنه لا توجد رقابة بتركيا على الأخطاء الطبية تجاه المرضى، والدليل العديد من حالات الأخطاء التي تمر عليه، موضحًا أنه لا يمر أسبوع دون مراجعته لحالة خطأ طبي لعملية أجريت بتركيا.

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وأضاف الدكتور الزهراني أن حالات الأخطاء الطبية للعلميات التجميلية بتركيا تنقسم إلى نوعين، حالات يمكن التدخل الجراحي لإصلاحها، وحالات لا يمكن معالجتها ليعيش صاحبها مشوها طوال حياته.

وأشار الزهراني إلى أنه تواصل مع أحد السماسرة المتخصصين بتسفير الحالات إلى تركيا، وعرف منه أن ثلث المبلغ المتفق عليه يذهب للطبيب الذي على اسمه العملية وليس من أجرى العملية، والثلث الثاني لمن يجرون العمليات الجراحية، مطلقا عليهم اسم «صنايعية» وليس أطباء، والثلث الأخير للسمسار.

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