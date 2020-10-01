بالفيديو.. لحظة وصول الأمير منصور بن متعب لتقديم العزاء في الشيخ الصباح

وصل الأمير منصور بن متعب إلى دولة الكويت صباح اليوم الخميس؛ لتقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي.

ونشرت قناة السعودية، مقطع فيديو، يوثق وصول الأمير منصور بن متعب، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتقديم العزاء لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي أدى اليمين الدستورية أمس الأربعاء.

وذكرت قناة الإخبارية، أن الأمير منصور بن متعب سوف ينقل تعازي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وفاة أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد.

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وكان الكويت قد أعلنت، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عامًا)، الذي غادر في 23 يوليو الماضي، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى كويتي؛ وذلك بناءً على نصيحة الطاقم الطبي.

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