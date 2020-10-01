السعودية تعزي أمير الكويت الجديد في وفاة الشيخ صباح الأحمد

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصل الأمير منصور بن متعب، إلى الكويت، اليوم الخميس؛ لتقديم العزاء في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

وذكرت قناة الإخبارية، أن الأمير منصور بن متعب سوف ينقل تعازي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وفاة أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد.

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