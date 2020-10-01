بالأسماء.. تكليف رؤساء بلديات جدد بالمنطقة الشرقية

أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عدة قرارات تقضي بإعادة هيكلة لبعض رؤساء بلديات أمانة المنطقة؛ للاستفادة من خبراتهم العملية؛ ولتطوير العمل على نحو يحقق الإنجاز وإيمانًا بأهمية إعادة الهيكلة التي تُضفي نوعًا من الخبرة وتجديد روح العمل وتطوير الأعمال البلدية للأمانة.

وذكرت أمانة الشرقية، عبر «تويتر»، أن القرارات الصادرة تضمنت تكليف م. نايف الرجباني بمهام عمل رئيس بلدية محافظة الخفجي، وتكليف م. محمد المطيري بعمل رئيس بلدية محافظة النعيرية.

وتكليف م. ماجد الرويس بمهام عمل رئيس بلدية محافظة قرية العليا، وتكليف م. محسن الشرافي بمهام عمل رئيس بلدية القليب.

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وكذلك، تكليف م. فايز الشمري بمهام عمل رئيس بلدية اللهابة، وتكليف م. نقاء أبو هليبه بمهام عمل رئيس بلدية الصرار، وتكليف م.عبدالله المطيري بعمل رئيس بلدية الرفيعة.

وجاءت هذه القرارات في إطار تدعيم أمانة المنطقة الشرقية وبلدياتها بالخبرات والسعي لتطوير العمل، والارتقاء بمستوى الأداء.

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