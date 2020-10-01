خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس غينيا بذكرى الاستقلال

القيادة تمنَّت له ولشعبه مزيدًا من التقدم والازدهار..

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، للرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار. Advertisements كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للبروفيسور ألفا كوندي؛ حيث عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار. اقرأ أيضًا: هاتفيًّا.. ولي العهد يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد

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