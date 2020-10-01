الأحوال المدنية تحدِّد طريقة الاستفادة من خدمة «تسجيل المواليد»

عبر منصة «أبشر»..

أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خدمة «تسجيل المواليد»، عبر منصة أبشر، مشيرة إلى استلامها عن طريق البريد السعودي. وقال الحساب الرسمي للأحوال المدنية بموقع «تويتر»: «سلامتك وسلامة من تحب بإمكانك تسجيل المولود عبر منصة أبشر من خلال خدمة (تسجيل المواليد) وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا». Advertisements ولفتت الأحوال المدنية إلى أن الراغبين في تلك الخدمة يمكنهم الاستفادة منها من خلال تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي، ومن ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، وبعدها «خدمة الأحوال المدنية»، و«خدمة تسجيل المواليد». اقرأ أيضًا: كيف يمكن للمستفيد استرداد كلمة المرور الخاصة به؟.. أبشر تجيب

شروط ومواعيد القبول والتسجيل بوظائف مديرية مكافحة المخدرات

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