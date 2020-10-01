«الغامدي» يكشف نسبة انحسار كورونا بالسعودية منذ «ذروة 17 يونيو»

أوضح أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي، الدكتور إبراهيم الحفري الغامدي، أن نسبة الانخفاض في عدد حالات فيروس كورونا بالمملكة مع الانحسار، بلغت (٩١.٥%)، منذ أعلى قمة مسجلة لها بتاريخ ١٧ يونيو الماضي.

وذكر الدكتور الغامدي، عبر حسابه على «تويتر»، أنه مر ٨ أيام من اليوم الوطني، والحالات الجديدة والحرجة في انخفاض، موضحًا أنه لأول مرة منذ أعلى ارتفاع للحالات الحرجة، يتم تسجيل أقل من ألف حالة حرجة.

يُذكر أنه كانت هناك مخاوف من انتشار فيروس كورونا بعد رصد تجمعات مخالفة خلال الاحتفال باليوم الوطني التسعين للمملكة.

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وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأربعاء، أن الحالات الحرجة تبلغ 993 حالة، وأن الحالات النشطة تبلغ 10683 حالة، بينما تم تسجيل 418 إصابة جديدة، وتعافي 612 حالة، ووفاة 29 شخصًا.

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