السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 100 طن هدية المملكة من التمور لحكومة السودان



الخرطوم 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 100 طن من التمور هدية المملكة العربية

وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، لأمين ديوان الزكاة السوداني أحمد عبدالله عثمان، تمهيدًا لتوزيعها على العائلات المتعففة في مختلف الولايات السودانية.

وقال السفير علي جعفر: إن هذه الهدية تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأوضح أمين عام ديوان الزكاة السوداني أحمد عبدالله عثمان، أنه سيتم توزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجًا في الولايات السودانية جميع بما فيها الأسر المتضررة من كارثة السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد مؤخرًا.

وقدم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السوداني محمد الزين الشابك شكره وتقديره للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على ما يوليه من اهتمام للشعب السوداني.

// انتهى //

13:44ت م

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الخرطوم 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واسسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 100 طن من التمور هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية السودان.وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، لأمين ديوان الزكاة السوداني أحمد عبدالله عثمان، تمهيدًا لتوزيعها على العائلات المتعففة في مختلف الولايات السودانية.وقال السفير علي جعفر: إن هذه الهدية تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين.وأوضح أمين عام ديوان الزكاة السوداني أحمد عبدالله عثمان، أنه سيتم توزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجًا في الولايات السودانية جميع بما فيها الأسر المتضررة من كارثة السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد مؤخرًا.وقدم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السوداني محمد الزين الشابك شكره وتقديره للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على ما يوليه من اهتمام للشعب السوداني.// انتهى //13:44ت م0074

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