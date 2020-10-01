السعودية اليوم / لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى تناقش التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف



الرياض 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى - إحدى لجان المجلس المتخصصة - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، بمشاركة أعضاء اللجنة اجتماعًا - عن بعد - لدراسة عدد من تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها تمهيداً لرفع تقريرها المتضمن توصياتها للمجلس تمهيدا لمناقشته تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة.

وناقشت اللجنة في اجتماعها التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440 / 1441هـ، اطلع خلالها أعضاء اللجنة على ما اشتمله التقرير من مبادرات وبرامج تعمل على إنجازها الهيئة لزيادة دعم وتنظيم وحوكمة القطاع الوقفي والقطاع غير الربحي في مختلف مناطق المملكة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما ناقشت اللجنة التقريرين السنويين للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1440/ 1441 هـ، والتقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441 هـ.

ومن المنتظر أن ترفع اللجنة توصياتها بشأن التقارير محل الدراسة والمواضيع المطروحة ومناقشتها في الاجتماع للمجلس تمهيداً لإدراجها على جدول اعمال جلساته العامة.

يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إحدى لجان المجلس المتخصصة الأربعة عشرة وتختص بدراسة المواضيع والأنظمة واللوائح المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، والأسرة، والشباب، وكذلك الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات الصلة.

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13:38ت م

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