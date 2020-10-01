

عرعر 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة، الاجتماع الثالث للجنة متابعة تنفيذ المشاريع بالمنطقة بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية .

واستعرض الاجتماع المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة وما وصلت إليه نسب الإنجاز في إدارات وزارة الإسكان، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للجمارك العامة، وفرع وزارة التجارة .

وبحث الاجتماع الذي يأتي في إطار جهود سمو أمير المنطقة في حوكمة مشاريع المنطقة مكتبيًا وميدانيًا لرفع نسبة المشاريع المنجزة في أوقاتها وخفض المتأخرة والمتعثرة والمتوقفة بتحديد الممكنات وتعزيزها وتحديد أهم المعوقات ومعالجتها أول بأول ودون تأخير.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية الإجراءات التنسيقية المعتمدة بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأعداد وتأهيل المزيد من المتخصصين في مجال إدارة المشاريع لبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية في هذا المجال في كل إدارة حكومية بما يسهم في جودة التنفيذ، مشددا على ضرورة قيام مديري الإدارات الحكومية بالمتابعة المستمرة للمشاريع التي تحت التنفيذ ومعالجة معوقات سير العمل في تلك المشاريع ومتابعة المقاولين والاجتماع بهم وحل مشاكلهم أولا بأول.

ونوه سموه بحرص القيادة الحكيمة - أيدها الله - على تلمس احتياجات المواطنين في المجالات كافة، مما يتطلب من الجميع الحرص والاهتمام بما يخدم الصالح العام وتنفيذ المشاريع الخِدْمية والتنموية وَفْق المواصفات الفنية لكل مشروع والالتزام بأوقات الإنجاز .

وفي نهاية الاجتماع اتخذت التوصيات اللازمة .

// انتهى //

13:38ت م

0070





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع الثالث للجنة متابعة تنفيذ المشاريع بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.