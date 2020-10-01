السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 717 جولة رقابية بالمنطقة



الدمام 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 717 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، رصدت خلالها 39 مخالفة للتدابير الصحية المعتمدة، و 9 مخالفات للتكدس في الأسواق التجارية.

كما نفذت الأمانة أعمال رفع 6592 طنًا من النفايات، وإزالة 3738 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، وأعمال غسل وتعقيم وتطهير 711 موقعا بالمنطقة، مستخدمة 150401 لتر من المعقمات والمطهرات، وذلك بمشاركة 362 من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، ومتابعة 7555 من الطواقم البشرية بالنظافة.

ودعت الأمانة الجميع للتعاون والإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات من خلال مركز البلاغات 940.

// انتهى //

13:30ت م

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