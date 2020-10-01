السعودية اليوم / أمين منظمة التعاون الإسلامي يودع مندوب سلطنة عُمان لدى المنظمة



جدة 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في الرياض اليوم ، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي ومندوبها الدائم لدى المنظمة ، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأعرب معاليه عن شكره للسفير على جهوده التي أسهمت في تعزيز العلاقات بين الأمانة العامة للمنظمة وسلطنة عُمان ، مشيدا بدور السلطنة في دعم جهود وبرامج منظمة التعاون الإسلامي .

// انتهى //

13:29ت م

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