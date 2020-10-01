

إسلام آباد 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

عُيّن الأدميرال محمد أمجد خان نيازي رئيسًا لأركان القوات البحرية الباكستانية، خلفًا للرئيس الحالي الأدميرال ظفر محمود عباسي الذي سيحال إلى التقاعد من الخدمة العسكرية في السابع من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح بيان صادر عن القوات البحرية في إسلام آباد اليوم أن مراسم تغيير قيادة القوات البحرية ستعقد في السابع من أكتوبر الحالي بمقر قيادة القوات البحرية في إسلام آباد.

والتحق الأدميرال محمد نيازي بالقوات البحرية في عام 1985م، وشغل بعد تخرجه من الأكاديمية البحرية الباكستانية العديد من المناصب في القوات البحرية، ونال العديد من الأوسمة العسكرية تقديراً لجهوده في مجال عمله.

// انتهى //

13:04ت م

0065





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعيين الأدميرال محمد أمجد نيازي رئيسًا جديدًا لأركان القوات البحرية الباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.