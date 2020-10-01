السعودية اليوم / جامعة الإمام تنظم ورشة عمل تحضيرية لإطلاق الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة



الرياض 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

افتتح معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري اليوم، ورشة العمل التحضيرية لإطلاق الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة 2021 - 2025، بحضور قيادات الجامعة ومديري المبادرات والأهداف الإستراتيجية .

وأكد رئيس الجامعة أن الهدف من عقد ورش العمل، تقديم رؤية واضحة لقيادات الجامعة ومديري المبادرات والجهات المسؤولة عن تنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة التي أُقرت من مجلس الجامعة مؤخراً، تحدد رؤية جديدة للجامعة تقوم على تجويد العملية التعليمية، وتعزيز المهارات المهنية للطالب والخريج ، وتدعم استخدام التقنية في التعليم ، وتعزز البحث العلمي كماً ونوعاً.

وأشار الدكتور العامري إلى أن الورشة تركز على البحوث التطبيقية، وتطور بيئة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، ‏وتعزز الشراكات الفاعلة مع المجتمع والقطاع العام والخاص، وتطور المنظومة المؤسسية والهياكل التنظيمية وحوكمة العمل وزيادة كفاءة الإنفاق، إضافة إلى تنوع استثمارات الجامعة والإيرادات الذاتية، وتعزز الهوية الوطنية ومكافحة التطرف والارهاب، مبيناً أن الخطط تسعى لتلبية تطلعات ولاة أمر والمساهمة في تحقيق الرؤية

يذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار الشفافية والشراكة المؤسسية والإفصاح لمنسوبي الجامعة عن ما يدور في فلك هذه الخطة التي جاءت بعد عدة جلسات وورش عمل مع المتخصصين وشارك فيها قيادات ومنسوبو الجامعة من الأعضاء والموظفين "الذكور والإناث" والجهات ذات العلاقة وأرباب العمل من القطاع الخاص والعام، وهي في طريقها للإعلان الرسمي في مؤتمر صحفي يعقده معالي الرئيس بحضور رجالات الصحافة والنشر من الوسائل الإعلامية كافة عند تدشين الخطة - بمشيئة الله - .

// انتهى //

13:03ت م

0064



الرياض 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واسافتتح معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري اليوم، ورشة العمل التحضيرية لإطلاق الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة 2021 - 2025، بحضور قيادات الجامعة ومديري المبادرات والأهداف الإستراتيجية .وأكد رئيس الجامعة أن الهدف من عقد ورش العمل، تقديم رؤية واضحة لقيادات الجامعة ومديري المبادرات والجهات المسؤولة عن تنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة التي أُقرت من مجلس الجامعة مؤخراً، تحدد رؤية جديدة للجامعة تقوم على تجويد العملية التعليمية، وتعزيز المهارات المهنية للطالب والخريج ، وتدعم استخدام التقنية في التعليم ، وتعزز البحث العلمي كماً ونوعاً.وأشار الدكتور العامري إلى أن الورشة تركز على البحوث التطبيقية، وتطور بيئة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، ‏وتعزز الشراكات الفاعلة مع المجتمع والقطاع العام والخاص، وتطور المنظومة المؤسسية والهياكل التنظيمية وحوكمة العمل وزيادة كفاءة الإنفاق، إضافة إلى تنوع استثمارات الجامعة والإيرادات الذاتية، وتعزز الهوية الوطنية ومكافحة التطرف والارهاب، مبيناً أن الخطط تسعى لتلبية تطلعات ولاة أمر والمساهمة في تحقيق الرؤية السعودية 2030 في مجال التعليم العالي.يذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار الشفافية والشراكة المؤسسية والإفصاح لمنسوبي الجامعة عن ما يدور في فلك هذه الخطة التي جاءت بعد عدة جلسات وورش عمل مع المتخصصين وشارك فيها قيادات ومنسوبو الجامعة من الأعضاء والموظفين "الذكور والإناث" والجهات ذات العلاقة وأرباب العمل من القطاع الخاص والعام، وهي في طريقها للإعلان الرسمي في مؤتمر صحفي يعقده معالي الرئيس بحضور رجالات الصحافة والنشر من الوسائل الإعلامية كافة عند تدشين الخطة - بمشيئة الله - .// انتهى //13:03ت م0064

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الإمام تنظم ورشة عمل تحضيرية لإطلاق الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.