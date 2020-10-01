السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يدشن مشروعات تنموية بمحافظة ينبع



المدينة المنورة 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وحرصها على توفير سُبل العيش الكريم وتحقيق الرفاه للمواطنين.

جاء ذلك خلال تدشين سموه حزمة من المشاريع التنموية والخدمية ووضع حجر الأساس لأخرى بمحافظة ينبع والهيئة الملكية بينبع، بتكلفة تجاوزت 3 مليارات ريال.

وشدّد سمو أمير المنطقة على أهمية تحقيق العمل التكاملي بين مختلف القطاعات الحكومية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنجاز الأعمال المجدولة على خارطة المشاريع التنموية بمنطقة المدينة المنورة، وفقاً للمحددات الزمنية المعتمدة لضمان تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

وشملت مشاريع التدشين بالمحافظة على مبنى العيادات الخارجية بمستشفى ينبع العام، ومركزين صحيين بحي السميري والبندر، وتدشين مجمع ابن رشد التعليمي بطاقة استيعابية ٩٠٠ طالب، ومجمع عبدالرحمن بن عوف التعليمي بطاقة استيعابية 720 طالباً، التي تأتي في إطار السعي لإحلال بعض المدارس القائمة بأخرى مبانٍ ذات بيئة تعليمية جاذبة ومناسبة بالإضافة إلى مشاريع بلدية شملت إعادة تأهيل الشوارع والطرق الرئيسية وتأهيل ممرات المشاة، وأرصفة وإنارة عدد من الأحياء والمخططات، وصيانة المناطق السياحية والتاريخية، إلى جانب افتتاح عدد من الحدائق وممرات المشاة والساحات المفتوحة.

كما دشن سمو أمير المنطقة مشروع إنشاء محطة ضح للمياه وخط ناقل من ينبع إلى خيف حسين، وإعادة تأهيل وتشغيل الخزان الإستراتيجي، بهدف زيادة كمية ضخ المياه لمواكبة الطلب المتزايد عليها في مراكز وقرى محافظتي ينبع والعيص، بالإضافة إلى مشروعيّ إنشاء محطة كهرباء ينبع المركزية وإنشاء خطوط ومغذيات لنقل الطاقة وربطها بشبكة الجهد الفائق لتعزيز ورفع موثوقية الشبكة الداخلية للمحافظة .

ودشن سموه أيضاً عدداً من المشاريع في ميناء ينبع التجاري من بينها تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير صالة الركاب، وإنشاء سياج أمني لضم الأرصفة الجديدة وإنشاء طريق لربط محطة الركاب بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في حين وضع سموه حجر الأساس لمشروع تنفيذ النظام الأمني بالميناء وإنشاء صالة انتظار إضافية للحجاج والمعتمرين.

وفي الهيئة الملكية بينبع، دشن الأمير فيصل بن سلمان، مشروع توسعة المركز الطبي والطوارئ الذي يحتوي على عيـادات خـارجيـة بعدد 94 عيادة، و4 غـرف عمـليـات و3 غرف لجراحة اليوم الواحد، و50 غرفة إفاقة، ومشروع مجمع عيادات الأسنان التخصصي، ويضم 30 عيادة ، بالإضافة إلى إنشاء الكلية الجامعية للبنين وتوسعة معهد ينبع التقني، ومشروع طريق ينبع السريع وتأهيل وتطوير منظومة الطرق بالهيئة، إلى جانب مشروع وحدات سكنية للقوى العاملة تستوعب 4900 عامل، والهادفة إلى إيجاد البيئة الصحية المناسبة للعمالة الوافدة، وتأهيل مركز العمليات الأمنية المشتركة، وإسكان منسوبي الهيئة.

كما وضع سمو أمير منطقة المدينة المنورة، حجر الأساس لمشروع محطات توزيع الطاقة الكهربائية لمنطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية، والمنطقة اللوجستية والمنطقة السكنية الثانية بالهيئة الملكية، ومشروع الطريق الرئيسي والبنية التحتية لمنطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية.

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12:54ت م

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