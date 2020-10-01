

أبوجا 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

قُتل عشرة جنودٍ إثر هجوم شنته عناصر تابعة لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية شمال شرقي نيجيريا.

وأوضح مسؤول عسكري بالجيش النيجيري أن الهجوم الذي شنته عناصر تابعة لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية استهدف مركبة عسكرية، شمال شرقي البلاد، ما أدى إلى مقتل عشرة جنودٍ وأصيب ثمانيةٌ آخرون.

يُذكر أن التنظيم الإرهابي منذ 2015، شنّ هجماتٍ في الدول المجاورة مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.

// انتهى //

12:38ت م

0057





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل 10 جنود بهجوم لجماعة بوكو حرام الإرهابية في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.