السعودية اليوم / مستشفى المندق العام يقدم خدماته الطبية لألفي مراجع خلال الشهر الماضي



الباحة 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

قدّم مستشفى المندق العام في الباحة خدماته خلال الشهر المنصرم، لـ 2000 مراجع من خلال 10 عيادات خارجية في المستشفى تضم مختلف التخصصات من أهمها عيادة الباطنية والنساء والأطفال والعظام.

وأوضحت "صحة الباحة" أنه تم صرف أكثر من 5000 وصفة طبية، فيما بلغت الفحوصات المخبرية 35 ألف فحصاً خلال نفس الفترة، كما أجرى قسم الأشعة أكثر من 1100 أشعة عادية، إضافةً إلى 286 أشعة تلفزيونية.

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12:30ت م

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