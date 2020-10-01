السعودية اليوم/ سمو الأمير فيصل بن نواف يستقبل رئيس جامعة الجوف



سكاكا 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع ، يرافقه عدد من وكلاء وعمداء الجامعة .

واستمع سموه لإيجاز من رئيس الجامعة عن سير العملية التعليمية في الجامعة ،كما تسلم سموه التقرير الخاص بالفعاليات والأنشطة التي نظمتها الجامعة بجميع فروعها بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية الدور الفاعل للجامعة في سبيل إعداد المخرجات المؤهلة والتفاعل مع مختلف المناسبات والفعاليات.

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12:29ت م

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