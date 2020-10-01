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برنامج إعداد القادة PQL في وزارة التعليم يشكر الضوي
متابعات الخليج 365 - الرياض
تلقى منيف خضير الضوي مدير قسم الشؤون التعليمية في مكتب التعليم برفحاء خطاب شكر وتقدير من رئيس برنامج إعداد القادة PQL مستشار نائب وزير التعليم د.عبدالسلام عمر الناجي.
يأتي ذلك تقديراً للتعاون مع البرنامج في إعداد (٩) مواد تعلم ( قراءة قيادية، مهمة أدائية، حالة دراسية) لرتبة المعلم الممارس- مشرف، ولمراجعة (٦) مواد تعليم (قراءة قيادية، مهمة أدائية، حالة دراسية) لرتبة المعلم الخبير للعام الدراسي١٤٤٢هـ.
وكان المستشار والمشرف العام على مكتب نائب الوزير د. عبدالله محمد النتيفي، قد بعث بخطاب لسعادة المدير العام للتعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان يثمن فيه جهود الزميل الضوي في إعداد مواد التعلم.
من جانبه أعرب الضوي عن شكره وامتنانه لمعالي وزير التعليم د حمد آل الشيخ ولمعالي النائب د عبدالرحمن العاصمي ولسعادة مدير برنامج إعداد وتأهيل القادةPQL د. عبدالسلام الناجي على إتاحة الفرصة لخدمة هذا البرنامج النوعي مؤكداً أنه أحد خريجيه (ضمن الدفعة الأولى على مستوى المملكة)، متمنياً للبرنامج الاستمرار في تأهيل وإعداد القيادات التربوية المميزة لخدمة هذا القطاع الحيوي في بلادنا.
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