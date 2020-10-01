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شكرا لقرائتكم مؤسسة الحبوب تودع 49,6 مليون ريال لـ161 مزارعاً من موردي القمح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مؤسسة الحبوب تودع 49,6 مليون ريال لـ161 مزارعاً من موردي القمح
من مستفيدي الدفعة السابعة عبر منصة محصولي
متابعات الخليج 365 - واس
بدأت مؤسسة الحبوب بصرف مستحقات الدفعة السابعة من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك من خلال منصة “محصولي” بموقع المؤسسة الالكتروني.
وقالت المؤسسة العامة للحبوب إنه من خلال هذه المنصة يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.
إجمالي دعم مؤسسة الحبوب لمزارعي القمح
وبلغ اجمالي ما تم ايداعه لهذه الدفعة مبلغ (49,675,040.30) ريالاً بحساباتهم البنكية وذلك لعدد 161 مزارعاً، وبهذا يكون ما تمّ إيداعه مبلغ (362,518,189.83) ريالاً لعدد (1,321) مزارعاً بكمية (311,692) طناً، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الاقفال والتدقيق.
استلام القمح المحلي من المزارعين
وبدأت المؤسسة العامة للحبوب باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 19 / 8 / 1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنوياً.
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